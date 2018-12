Questura di Treviso

Arrestato un cittadino marocchino e due trentenni denunciati dalle Volanti

Erano le 08.40 di sabato mattina quando la Volante, durante il controllo del territorio nei pressi dello Stadio Monigo, ha notato due soggetti, già conosciuti per precedenti di spaccio di droga, che alla vista dei poliziotti hanno tentato di allontanarsi. Fermata l’auto d’Istituto, gli agenti hanno deciso di procedere ad un controllo.

I due, di circa 30 anni, hanno consegnato un primo panetto di hashish.

Visto il possesso di sostanza stupefacente, i poliziotti hanno esteso il controllo all’abitazione, dove hanno trovato altra sostanza stupefacente di tipo hashish per un totale di 250gr.

I due giovani, identificati per E.M., trevigiano, e W.J. marocchino, sono stati accompagnati in Questura e sono stati denunciati per il reato di spaccio di sostanze stupefacenti. Negli uffici delle Volanti, gli stessi hanno ammesso di aver acquistato la sostanza da un giovane marocchino il giorno precedente, come altre volte in passato.

L’attività investigativa degli agenti ha permesso di risalire al nominativo di quest’ultimo, individuando anche il luogo dell’abitazione, dove con l’ausilio del personale della Squadra Mobile e di Trixie, l’unità cinofila della Polizia Locale di Treviso, gli operatori hanno proceduto alla perquisizione domiciliare.

Grazie al fiuto di Trixie sono stati trovati, nascosti tra i vestiti all’interno dell’armadio, altri 100gr. di hashish e, avvolti in una scatola sigarette, circa 2000 euro in banconote da 50 e 20 euro, presumibilmente provento dell’attività di spaccio.

A.J., marocchino di 30 anni, è stato arrestato e posto a disposizione dell’Autorità Giudiziaria per il rito direttissimo odierno. Alle spalle conta diversi precedenti giudiziari per spaccio di sostanze stupefacenti in tutto il Veneto.