Questura di Trento

Passaporti, dal 6 maggio nessun obbligo di prenotazione sull’ agenda elettronica per tutti i residenti nel trentino”. Dopo una fase sperimentale che ha coinvolto i cittadini residenti a Trento, Riva del Garda e Rovereto, in considerazione del suo esito positivo, dal 6 maggio prossimo tutti i residenti nella provincia di Trento potranno recarsi in Questura e nei Commissariati distaccati senza procedure di prenotazione mediante agenda elettronica. Si ricorda all’utenza di rispettare le giurisdizioni dei Commissariati di P.S. e della Questura. L’Ufficio Passaporti garantirà giornalmente la possibilità di un numero contingentato di accessi liberi in relazione agli sportelli aperti ed agli orari di ricezione del pubblico dal lunedì al venerdì dalle 8,30 alle 12,30. Rimarrà, in ogni caso, la possibilità di prenotare su agenda on line l’appuntamento ed il servizio mediante lo sportello itinerante riservato alle valli interessate.