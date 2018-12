Ore 18 Centro Congressi del Lingotto - Auditorium Giovanni Agnelli

Nell´ambito delle iniziative organizzate per le celebrazioni del 90° anniversario della fondazione della Banda Musicale della Polizia di Stato, all´interno del Centro Congressi del Lingotto, Auditorium Giovanni Agnelli, verranno ospitati, a partire dalle ore 18.00, due momenti di grande rilevanza istituzionale: il concerto della Banda Musicale della Polizia di Stato e la presentazione del volume illustrato "Polizia e Motori - la lunga strada insieme".

Davanti al Capo della Polizia Prefetto Franco Gabrielli e ad una platea d´eccezione, la Banda della Polizia di Stato, che il premio Oscar Ennio Morricone ha definito: «una vera e propria orchestra di fiati», eseguirà musiche di Duke Ellington, Joseph Kosma /Jacques Prévert, Astor Piazzolla, Ennio Morricone, John Williams, Paul Desmond, Augustìn Lara, J.Mohr I. Berlin, Michele Novaro e Leonard Cohen. Durante il concerto si esibiranno con la banda, inoltre, artisti di grande fama, particolarmente apprezzati nel panorama musicale mondiale: il sassofonista Francesco Cafiso, il tenore Aldo Caputo e la cantante gospel Sharrita Duran.

A dirigere la prestigiosa Banda sarà il maestro Maurizio Billi che, insieme al vice direttore Roberto Granata, ha portato il complesso a svolgere una continua e intensa attività concertistica in Italia e nel mondo, celebrando con la musica i più importanti eventi dell´istituzione. Passata dagli iniziali 70 elementi ai 103 attuali, tra strumenti a fiato, a percussione, pianoforte e chitarra, la banda della Polizia di Stato ha collaborato con le più illustri realtà musicali nazionali come l´Accademia Nazionale di Santa Cecilia, il Teatro dell´Opera di Roma, il Teatro la Fenice di Venezia, il Teatro San Carlo di Napoli e il Teatro alla Scala di Milano. Sono numerosi i concerti nelle più belle piazze d´Italia e, grazie ad esibizioni oltre confine come in occasione del Columbus Day a New York presso l´Hammerstein Ballroom di Manhattan e a Washington presso l´Ambasciata italiana, a Gerusalemme, ad Essen, in Messico, a Malta e a Oslo, la Banda musicale ha ottenuto anche consensi internazionali. Oltre ad essere stata diretta dal celebre direttore Antonio Pappano, la Banda ha suonato con Mariella Devia, Katia Ricciarelli, Amii Stewart, Vincenzo La Scola, Cheryl Porter, Stefano Bollani, Leon Bates, Claudio Baglioni, Mario Biondi, Gianni Morandi, i Pooh e Renato Zero, artisti appartenenti al panorama della musica classica e leggera. A presentare il concerto la giornalista Emma D´Aquino.

Prima dell´inizio dello spettacolo, nell´occasione fornita da questa location d´eccezione, costruzione industriale diventata sala da concerto e simbolo dell´unione tra musica e motori, avrà luogo la presentazione del libro fotografico "Polizia e Motori - la lunga strada insieme", affidata al dialogo tra il Capo della Polizia, Prefetto Franco Gabrielli e l´Ing. John Elkann, Presidente di FCA, figure apicali che sugellano il connubio storico tra la Polizia di Stato e la celebre casa Automobilistica. Le pagine del libro ripercorrono, infatti, la storia della Polizia di Stato, che attraverso gli scatti fotografici delle sue auto di servizio, e i testi del giornalista Emanuele Murino, raccontano l´evoluzione dell´automobile italiana nel tempo. Un percorso che passa in rassegna i momenti più significativi della società italiana: dall´ Alfa Romeo Giulia Super 1600, indimenticabile protagonista di straordinari inseguimenti, passando per le eleganti berline o coupé a due porte quali l´Alfa Romeo 2600 Sprint o l´Alfasud e la Fiat Marea, fino alle pietre miliari, quali la leggendaria "Pantera" del maresciallo Spatafora, una Ferrari 250 GTE nera del '62; ma anche veicoli diventati famosi, quali le jeep del dopoguerra e le Moto Guzzi della Stradale. L´incontro verrà moderato dal giornalista Massimo Giletti.

Presenti in sala, le più alte cariche istituzionali, note personalità del mondo della cultura, dell´imprenditoria, dello spettacolo e della musica. Numerosi, inoltre, saranno gli studenti provenienti dagli Istituti scolastici torinesi ed universitari del Politecnico di Torino, oltre ad una rappresentanza di giovani poliziotti della Scuola Allievi Agenti di Alessandria. Ad assistere all´evento una rappresentanza degli abbonati storici di "Polizia Moderna", la rivista ufficiale della Polizia di Stato; alcuni familiari del piano Marco Valerio, istituito per sostenere i figli minori dei dipendenti della Polizia di Stato affetti da gravi patologie e familiari delle vittime del dovere.

Il volume fotografico si può trovare presso le più importanti fiere e festival del libro in Italia, nonché presso il Museo delle auto della Polizia di Stato di Roma.