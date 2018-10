Questura di Torino

I controlli hanno interessato le stazioni ferroviarie di Avigliana, Sant’Ambrogio, Sant’Antonino Vaie, Alpignano e Rosta

Proseguono i controlli straordinari della Polizia Ferroviaria presso le stazioni che collegano la Val di Susa e sui treni della linea internazionale Torino – Bardonecchia.

I servizi straordinari da parte degli Agenti del Compartimento Polfer Piemonte e Valle d’Aosta hanno interessato le stazioni ferroviarie di Avigliana, Sant’Ambrogio, Sant’Antonino Vaie, Alpignano e Rosta. L’azione di contrasto dei fenomeni di illegalità in ambito ferroviario è costantemente monitorata dalla Polfer, che opera con personale del Posto Polfer di Bussoleno, oltre che del Nucleo Scorte Compartimentale inviato da Torino e della Sottosezione Polfer di Orbassano. I controlli alle persone e bagagli sono estesi alle sale d’attesa, alle banchine ed ai piazzali esterni. Monitorato il deflusso dei viaggiatori dai treni in arrivo, sensibilizzati ad utilizzare regolarmente i sottopassaggi senza attraversare i binari. Nel caso di giovani sprovvisti di biglietto e sorpresi a sostare in ambito ferroviario ad infastidire i viaggiatori, si è provveduto ad invitarli ad allontanarsi dalle stazioni.

L’ultimo servizio si è svolto ieri ad Avigliana e Sant’Antonino Vaie, e si è protratto sino a tarda serata; in particolare, il servizio era finalizzato al contrasto di tutti i comportamenti anomali e che mettono in pericolo l’incolumità personale, in ambito ferroviario.

Il 04 settembre sono stati denunciati dalla Polfer di Porta Nuova due 25enni italiani residenti nel torinese perché, senza biglietto sul treno Susa-Torino, si erano rifiutati di fornire le generalità al Capotreno, pubblico ufficiale nell’esercizio delle proprie funzioni, per consentire la regolarizzazione del titolo di viaggio.

A seguire, il 06 settembre personale dei Posti Polfer di Bussoleno ed Orbassano ha operato nelle stazioni di Avigliana e Sant’Ambrogio; controllati 22 treni, decine di persone identificate con relativo bagaglio al seguito, anche con l’ausilio di metal detector.

Il 14 ed il 26 settembre altri servizi sino a tarda serata nelle stazioni di Avigliana, Sant’Antonino e Sant’Ambrogio, 14 i treni i treni controllati al transito in stazione.

I servizi Polfer nelle stazioni della Val Susa proseguono per garantire la sicurezza del trasporto ferroviario ai numerosi pendolari e utenti del servizio e per prevenire e reprimere atti illeciti e vandalismi ai danni dell’infrastruttura ferroviaria, registrati in stazione e a bordo treno da parte di piccoli gruppi di ragazzi sia italiani che stranieri, per cui l’attività investigativa è ancora in atto.