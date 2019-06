Questura di Torino

Il compendio illustrativo

Il Compartimento della Polizia Ferroviaria per il Piemonte e la Valle d’Aosta ha elaborato un Compendio illustrativo della mission della Specialità e dell’attività svolta nel corso del 2018.

Il testo vuole fornire un’analisi sui principali fenomeni in ambito ferroviario ed uno spaccato sui risultati operativi conseguiti, dalla sicurezza sui treni e nelle stazioni, alla prevenzione e repressione dei reati, alla progettualità educativa nelle scuole.

Sono tanti i volti della Specialità, spesso poco noti, che vengono in evidenza, in un ruolo di concreta prossimità esercitato in modo sempre più qualificato e con spirito rinnovato, in linea con la realtà del trasporto ferroviario e delle stazioni e con le dinamiche sociali che li attraversano, in continua evoluzione.

La Polizia Ferroviaria, investendo in tecnologie e formazione del personale e operando in sinergia con le strategie della sicurezza tracciate dai Questori del Territorio, si propone di costituire sempre di più un autorevole punto di riferimento per le persone presenti ogni giorno nelle stazioni e sui treni.

Importante il supporto assicurato dalla Questura, con la messa a disposizione di competenze e risorse in occasione dei numerosi servizi straordinari svolti, per cui si condividono i dati raggiunti insieme nel corso del 2018, atteso che analoghi servizi sono in corso dall’inizio del 2019.

Il Compendio è stato presentato al Signor Questore di Torino durante la visita di ieri agli Uffici della Polfer, in cui ha incontrato Funzionari, Ispettori, Agenti che ogni giorno operano in ambito ferroviario.