Questura di Torino

Quattro arresti della Polizia di Stato

Nuovo controllo straordinario del territorio, nel quartiere Barriera Milano, disposto dal Questore Messina ed operato da personale del Commissariato di zona con l’ausilio di equipaggi del Reparto Prevenzione Crimine Piemonte.

L’attività si è dapprima concentrata nelle vie Bairo, Martorelli, Rondissone, Vercelli e Sempione per poi trasferirsi in via Montanaro dove è stato controllato anche un Afrikan Market. Proprio in via Montanaro, all’arrivo degli agenti, un gruppo di cittadini stranieri si è dato alla fuga. Uno di questi, un maliano di 18 anni, inseguito dagli agenti, è stato fermato all’incrocio tra via Leinì e via Sesia. Il giovane, irregolare sul Territorio Nazionale e gravato da precedenti di Polizia, per sfuggire agli agenti ha colpito un poliziotto procurandogli una contusione alla spalla destra. Questo, però, non gli ha impedito di essere arrestato per resistenza e lesioni a Pubblico Ufficiale.

Nel corso dell’attività, anche un cittadino nigeriano di 30 anni, destinatario di ordine di custodia cautelare in carcere, è stato arrestato. Lo straniero detto “OZ di Torino” risulta indagato con altre 43 persone per associazione a delinquere finalizzata alla spartizione del territorio italiano per il predominio della competenza, nell’ambito della comunità nigeriana, finalizzata alla commissione di reati in materia di stupefacenti, contro il patrimonio e contro la persona.

Complessivamente sono una ventina le persone controllate, due i cittadini stranieri espulsi dal Territorio Nazionale.

Due cittadini senegalesi sono, invece, stati arrestati da personale del Commissariato in via Elvo, a seguito di un servizio di appostamento. A casa dei due, entrambi irregolari sul Territorio Nazionale, gli agenti hanno trovato 25 grammi di cocaina ed oltre 1600 euro in contanti.