Questura di Teramo

345 persone identificate, 107 bagagli controllati, 99 operatori della Polizia di Stato impiegati, 32 scali ferroviari ispezionati, 1 persona denunciata in stato di libertà: è questo il bilancio dell’operazione denominata “Stazioni Sicure” messo in campo ieri 28 c.m. dal Compartimento Polizia Ferroviaria per le Marche, l’Umbria e l’Abruzzo di Ancona, che ha coinvolto tutti i presidi di Polizia Ferroviaria dislocati nelle tre regioni di competenza territoriale. Nella stazione di Pescara C.le la Polfer si è avvalsa della collaborazione di unità cinofile della Polizia di Stato. Gli Agenti hanno utilizzato smartphone di ultima generazione, per il controllo in tempo reale dei documenti e metal detector per l’ispezione dei bagagli sospetti.