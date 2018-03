Questura di Taranto

L'aggressione è avvenuta al terminal bus

Nel corso dei servizi di prevenzione e repressione di fenomeni illegali in ambito ferroviario, disposti dal Dirigente del Compartimento della Polizia Ferroviaria Puglia, Basilicata e Molise, dott. Luigi LIGUORI, nella decorsa notte, Agenti della Sezione di Polizia Ferroviaria di Taranto hanno denunciato in stato di libertà due noti pregiudicati tarantini responsabili di lesioni gravi in concorso con altri. In particolare, verso le ore 21,00 di ieri sera, un 36enne della provincia di Brindisi, ha chiesto aiuto agli agenti della Polizia Ferroviaria di Taranto, riferendo che poco prima, al Terminal Bus di via Porto Mercantile, mentre era intento a prelevare una bevanda da un distributore automatico, era stato circondato da un gruppo di cinque uomini che, dapprima lo hanno accusato di aver danneggiato nei giorni precedenti il distributore e poi passavano alle vie di fatto aggredendolo violentemente con pugni e calci al corpo. Gli agenti hanno subito prestato i primi soccorsi al malcapitato, facendo altresì intervenire un’ambulanza del Servizio sanitario 118 che lo ha trasportato presso l’Ospedale Civile della provincia tarantina, dove lo stesso è stata medicato e successivamente dimesso con diagnosi di: “ frattura chiusa delle ossa nasali, contusioni multiple al volto e al cuoio cappelluto, incisivo e canino dx rotti” e prognosi di giorni 30 s.c.. Dalla dettagliata descrizione fornita dalla vittima sulle caratteristiche somatiche e sull’abbigliamento indossato dagli aggressori, gli agenti grazie alla perfetta conoscenza della zona, sono riusciti ad individuare e bloccare due dei cinque componenti del gruppo. Si tratta, come detto, di due pregiudicati tarantini, rispettivamente di 44 e 47 anni. Sono in corso indagini, finalizzate all’individuazione degli altri componenti del gruppo aggressore.