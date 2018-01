Questura di Sassari

Uno dei denunciati è stato sorpreso in un negozio di abbigliamento mentre l'altro durante un controllo di routine.

Personale della Sezione Volanti ha denunciato un 29enne sassarese.

Gli agenti, durante un normale servizio di controllo del territorio, nel transitare in una via del quartiere di Monte Rosello, hanno proceduto al controllo di un uomo, ritenuto responsabile di un furto perpetrato qualche giorno prima nei pressi di una palestra non molto distante.

L’uomo infatti corrispondeva perfettamente alla persona che, nella giornata del 1 gennaio c.a., dopo un inseguimento a piedi, è riuscito a far perdere le proprie tracce. Il 29enne, sottoposto ad un controllo, veniva trovato in possesso, all’interno di una tasca dei pantaloni, di un piccolo quantitativo di sostanza stupefacente, che da un successivo controllo è risultata poi essere marijuana.

Gli agenti hanno provveduto ad effettuare una perquisizione anche all’interno dell’abitazione del sassarese, dove hanno rinvenuto 4 cellulari di varie marche, dei quali il giovane non ha saputo fornire la provenienza.

L’uomo è stato quindi denunciato a piede libero per furto e ricettazione e segnalato all’autorità amministrativa competente per il possesso dello stupefacente.

Personale dello stesso Ufficio ha inoltre denunciato in stato di libertà, un uomo di 44 anni, per furto in un esercizio commerciale.

Gli agenti, sono intervenuti presso un negozio d’abbigliamento cittadino, su richiesta del personale addetto alla vigilanza, che poco prima aveva notato l’uomo aggirarsi con fare sospetto tra gli scaffali.

Il personale intervenuto ha constatato che il predetto aveva sottratto, senza danneggiarlo, un giubbotto da uomo per un valore di circa 70.00 euro. A seguito dell’intervento dell’equipaggio della Sezione Volanti, l’uomo è state identificato e quindi segnalata all’Autorità Giudiziaria per il reato di furto.