A seguito dell’incessante attività volta al contrasto del traffico di stupefacenti, personale della Squadra Anticrimine e della Polizia Amministrativa, unitamente agli equipaggi delle volanti, del Commissariato P.S. di Porto Cervo, hanno tratto in arresto un giovane 20enne di Olbia, per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

Il comportamento nervoso ed impacciato dimostrato dal soggetto durante l’intervento, ha indotto gli operatori ad approfondire il controllo facendo emergere, a seguito di perquisizione estesa successivamente all’abitazione, il possesso di gr 95,8 di hashish già confezionato per la vendita, nonché un bilancino di precisione.

Inoltre, nell’ambito di specifiche attività d’indagine della Polizia Giudiziaria del Commissariato, finalizzate al contrasto dei reati commessi soprattutto sul web, sono stati deferiti all’autorità giudiziaria due cittadini di origine campana che attraverso una pagina del social network “Facebook” avevano attirato le vittime con la pubblicità della vendita di capi di abbigliamento e accessori di marche di alta moda a prezzi molto scontati. Successivamente, dopo il primo contatto su “Messenger” e su “Whatsapp”, le vittime avevano ottenuto indicazioni per il pagamento della merce scelta, principalmente attraverso carte ricaricabili. Effettuato il pagamento, le vittime non avevano ricevuto quanto richiesto.

Altre attività analoghe hanno portato alla denuncia in stato di libertà di altre quattro persone, per il reato di truffa, essendosi rese responsabili di raggiri inerenti le vendite fittizie di elettrodomestici, di noleggio imbarcazioni e locazioni di appartamenti, in Costa Smeralda, nonché per il reato di utilizzo indebito di carte di credito.