Questura di Salerno

Su un noto sito di compravendita on-line, intascava 100 euro di anticipo per rendersi poi irreperibile.

Gli agenti del Commissariato di Pubblica Sicurezza di Battipaglia, nell’ambito dell’attività investigativa scaturita dalla denuncia per truffa sporta da un cittadino battipagliese, hanno deferito all’Autorità Giudiziaria competente un uomo, T.N., residente in Sicilia, il quale aveva organizzato un sistema di truffe on-line attraverso un noto sito di compravendite su internet. Nella circostanza il cittadino battipagliese aveva notato un’inserzione di vendita di una moto ed interessato all’offerta, definiva l’acquisto del motoveicolo per il prezzo convenuto di euro 1.200; il venditore gli richiedeva di effettuare altresì un versamento di euro 100, a titolo di anticipo, su una carta prepagata ed una volta versata la somma il venditore si rendeva irreperibile. Il personale della Squadra Anticrimine del Commissariato dopo aver recepito la denuncia, dava subito corso alla relativa attività d’indagine che, dopo capillari accertamenti e riscontri di polizia giudiziaria, si concludeva con l’individuazione dell’autore della truffa.