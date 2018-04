Le “Volanti” di Rovigo da oggi avranno a disposizione una nuova tecnologia a bordo delle autovetture di servizio.

Alle ore 12, infatti, si è svolta presso la Questura di Rovigo una conferenza stampa ove è stato illustrato un importante obiettivo raggiunto con la partnership tra “ASM SET S.r.l.” (azienda distributrice di servizi energetici in provincia di Rovigo), “INFUN FOR S.p.A.” (azienda specializzata in fonderia) e la Polizia di Stato - Questura di Rovigo.

Il suddetto obiettivo riguarda il progetto nazionale denominato “Mercurio” che prevede l’installazione, su autovetture impegnate nel controllo del territorio, di strumentazione tecnologica di altissimo livello che consente agli operatori su strada di effettuare controlli diretti su persone e veicoli in modo da ottimizzare i tempi aumentandone nel contempo l’efficacia con una maggiore operatività nel controllo del territorio.

L’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico di Rovigo è il primo ufficio nel Veneto ad utilizzare il sistema Mercurio.

L’illustrazione delle nuove dotazioni tecnologiche è avvenuta alla presenza del Presidente della ASM-SET d.ssa Cristina Folchini, l’amministratore delegato della INFUN FOR dott. Raul Ramon, del Questore della Provincia di Rovigo, Salvatore dott. Fabio Cilona nonché del Direttore del Servizio di Controllo del Territorio della Direzione Centrale Anticrimine del Dipartimento della Pubblica Sicurezza, Dirigente Superiore dott. Maurizio Vallone.