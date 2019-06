Nella mattinata di oggi, martedì 4 giugno, nella sala convegni della Questura di Rovigo, si è tenuto un importante incontro relativo una tematica attualissima concernente la responsabilità amministrativa-contabile innanzi alla Corte dei Conti.

Sull’argomento è intervenuto una delle fonti più qualificate, ossia il Procuratore Regionale della Corte dei Conti del Veneto Paolo Evangelista. L’occasione è stata proficua per tutte le Forze dell’Ordine che via hanno partecipato, mostrando particolare interesse per una tematica molto tecnica e specifica. Erano presenti il Comandate Provinciale della G. di F., ufficiali dell’Arma dei Carabinieri, i Dirigenti dei Compartimenti della Polizia Stradale e Postale, il Comandate del Reparto Mobile di Padova, oltre ovviamente, a tutti i vertici della Questura.

Il Procuratore, dopo aver illustrato i principi cardine introdotti dal recentissimo codice della giustizia contabile, ha analizzato casi specifici, chiarendo quali insidie possano rappresentarsi durante l’attività investigativa delle Forze dell’Ordine.

Al termine del convegno il Procuratore ha incontrato, nelle rispettive sedi, il Prefetto di Rovigo Maddalena De Luca e il Procuratore Capo Carmelo Ruberto.