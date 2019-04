Questura di Roma

Nel pomeriggio del 19 aprile, nei pressi della Stazione Termini di Roma, è stato individuato dagli agenti della Polizia di Stato della Squadra di Polizia Giudiziaria del Compartimento di Polizia Ferroviaria per il Lazio, l’autore di 2 furti, effettuati in momenti diversi, ai danni di altrettanti ignari viaggiatori.

Le indagini, svolte anche con l’utilizzo del sistema di videosorveglianza presente in Stazione, consentivano di attribuire all’uomo, fermato in una via adiacente alla Stazione, entrambi i furti.

Terminati gli accertamenti sull’identità, il fermato, un cittadino straniero già gravato da precedenti specifici, è stato condotto a Regina Coeli. Dopo la convalida del provvedimento il Tribunale di Roma disponeva la custodia in carcere