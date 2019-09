Questura di Roma

1 denunciato in stato di libertà, 196 persone controllate, 17 gli agenti della Polizia di Stato impiegati, 43 i controlli eseguiti a carico di viaggiatori con bagaglio al seguito.

Questo è il bilancio del controllo straordinario svoltosi nella giornata del 23 settembre scorso, nell’ambito di un programma, attuato dal Compartimento Polizia Ferroviaria per il Lazio nella Stazione Ferroviaria di Roma Tiburtina, teso ad accrescere la percezione di sicurezza da parte dei cittadini che utilizzano il vettore ferroviario per gli spostamenti sia per lavoro che per turismo, incrementando ulteriormente l’attività di vigilanza, di osservazione e di controllo, anche con l’utilizzo delle unità cinofile della Polizia di Stato.

Nello specifico, un cittadino di nazionalità marocchina, sottoposto a controllo durante il citato servizio, è risultato inottemperante all’ordine del Questore a lasciare il territorio nazionale perché non in regola con le norme sul soggiorno e pertanto denunciato in stato di libertà.

A chi utilizza il treno per i propri spostamenti si ricorda di prestare sempre attenzione al proprio bagaglio, soprattutto durante le attese in e nelle situazioni di assembramento di persone quando cioè è più facile, per gli abituali dei delitti predatori reperire le proprie vittime.