Questura di Roma

8 e 11 anni, queste le età dei 2 fratellini olandesi persi di vista dalla mamma e ritrovati a Villa Borghese da una pattuglia della Polizia di Stato.

L’allarme al 112NUE è stato dato, poco prima delle 22.00 di ieri, da una turista olandese disperata perchè non trovava più i propri figli. La donna li stava cercando all’interno del maxi parcheggio sotterraneo di via Ludovisi ed è li che è stata raggiunta da 2 pattuglie dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico della Questura.

Una pattuglia ha “preso a bordo” la mamma, mentre l’altra, descrizione alla mano, ha iniziato le ricerche salendo su Villa Borghese.

Quest’ultima intuizione si è rivelata vincente, infatti i 2 fratellini sono stati ritrovati in largo Federico Fellini che, spaventati ma in buono stato di salute, andavano verso le luci di via Veneto.