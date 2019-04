Questura di Roma

1838 persone identificate, 2 persone arrestate, 4 persone denunciate all’Autorità Giudiziaria in stato di libertà, 147 le unità impiegate nelle attività di controllo nelle stazioni ferroviarie di cui 12 impiegate in servizio antiborseggio in abiti civili, 26 pattuglie impegnate a bordo treno per i 67 treni scortati, 7 le contravvenzioni elevate in materia ferroviaria ed 1 minore rintracciato ed affidato alla propria famiglia.

Questi i risultati delle attività compiute dalla Polizia di Stato - Compartimento Polizia Ferroviaria per il Lazio negli ultimi due giorni.

I due arresti sono avvenuti nella serata del 25 aprile quando due cittadini stranieri, con numerosi precedenti di polizia anche specifici, sono stati notati da una pattuglia della Polizia Ferroviaria all’interno della stazione di Roma Termini mentre seguivano dei gruppi di turisti.

L’attenzione dei due malintenzionati è stata richiamata, in particolare, su di un turista che indossava una collana d’oro. Giunto il momento propizio i due malviventi sono passati all’azione cercando di strappare dal collo della vittima l’oggetto d’oro e colpendo l’uomo più volte al volto.

L’immediato intervento degli agenti della Polizia Ferroviaria interrompeva l’azione criminale, bloccando i due stranieri i quali, successivamente, sono stati arrestati per rapina aggravata e posti a disposizione dell’Autorità Giudiziaria per il rito direttissimo.

Il rintraccio di un minore in difficoltà, alla vigilia della festività del 25 aprile, ed il suo affido alle braccia della mamma, è invece il risultato dell’azione dei poliziotti della Polizia Ferroviaria di Roma Termini che, su segnalazione di un capotreno, si prendevano cura di un giovane viaggiatore, chiaramente disorientato. Gli immediati accertamenti, resi difficoltosi proprio dallo stato di smarrimento del giovane, hanno consentito comunque di appurare che il ragazzo si era allontanato nello stesso pomeriggio dalla propria casa in Umbria facendo perdere le proprie tracce.

Avvisati quindi i genitori che, nel giro di poche ore, hanno potuto riabbracciare il proprio figlio.