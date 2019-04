Questura di Roma

Grazie al pronto intervento della Polizia di Stato e del personale di sicurezza della Società Aeroporti di Roma, una tranquilla trasferta in Sardegna da parte dei tifosi dell’Avellino non si è trasformata in una tragica vicenda.

Di ritorno dall’isola con un volo Olbia-Roma, i tifosi campani hanno incrociato gli ultrà della cittadina laziale, che stavano rientrando dopo aver assistito alla partita Latina-Budoni.

Le animosità erano iniziate già all’aeroporto di Olbia, dove i due gruppi si erano scambiati rispettivamente insulti e sfottò.

Arrivati presso lo scalo romano, i supporters del Latina sono stati raggiunti da altri ragazzi che erano andati a prenderli e così, forti del maggior numero, hanno aggredito i tifosi irpini con bastoni e cinture dalle grosse fibbie.

Il fuggi fuggi generale è stato subito bloccato dagli agenti della Polaria di Fiumicino, intervenuti prima che potessero essere coinvolti altri viaggiatori estranei alle tifoserie.

I tifosi del Latina sono stati identificati e denunciati; per loro è stata inoltre proposta l’erogazione del Daspo.

Sono inoltre in corso ulteriori indagini volte ad accertare se la presenza degli altri supporters laziali all’aeroporto fosse dovuta ad un programmato piano d’azione, attivato dai presenti sul volo, dopo gli screzi avvenuti nello scalo di partenza.