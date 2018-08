Operazione ad alto impatto nelle principali stazioni ferroviarie ed adiacenze

Si è conclusa la giornata di controlli straordinari denominata “Summer clean station” e disposta dal Capo della Polizia – Direttore Generale della Pubblica Sicurezza - al fine di innalzare ulteriormente il livello di attenzione rispetto alle infrastrutture ferroviarie, anche in considerazione del maggior afflusso durante il periodo estivo.

L’operazione ad alto impatto negli scali ferroviari e relative adiacenze si è svolta presso la Stazione di Roma Termini, con la partecipazione congiunta e coordinata di personale della Questura e del Compartimento Polizia Ferroviaria per il Lazio e con il supporto delle unità cinofile, nonché con l’impiego di tecnologie all’avanguardia, quali smartphone di ultima generazione con lettura ottica dei documenti e metal detector per le verifiche sui bagagli.

Complessivamente la Polizia di Stato ha impegnato 151 operatori e 70 pattuglie, conseguendo i seguenti risultati: 1471 persone controllate, di cui 532 extracomunitari; 1 arrestato per reato predatorio in ambito ferroviario; 2 denunciati in stato di libertà per violazione delle misure di prevenzione personale inflitte.

Nel corso dell’operazione è stata, altresì, posta in essere una mirata attività di contrasto del fenomeno dell’abusivismo commerciale, culminata nell’elevazione di 18 sanzioni amministrative e 8 sequestri amministrativi della merce destinata alla confisca.

Sono, infine, stati adottati 3 provvedimenti di allontanamento dalle stazioni ferroviarie ai sensi della recente normativa sul “daspo urbano”.