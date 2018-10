Questura di Roma

A simboleggiare l’intero settore formativo della Polizia di Stato, la Scuola Allievi Agenti di Alessandria è candidata al prestigioso concorso del F.A.I. –Fondo Ambiente Italiano- per diventare “Luogo del Cuore 2018”.

I primi allievi hanno varcato il portone della Scuola, già sede del XIV Reparto Mobile, nel 1961 e da allora sono stati formati più di 40 mila agenti. Indissolubile il legame tra la città e la caserma; nessun alessandrino dimentica infatti la terribile alluvione del 1994 quando, in piena notte, vennero aperte le porte della Scuola per ospitare centinaia di sfollati. Andando più indietro nel tempo è giusto ricordare che furono lo stesso personale e gli allievi della Scuola, i primi a prestare soccorso in Piemonte nel 1977 e in Valtellina nel 1987 così come nel terremoto dell’Irpinia del 1980.

Si può dare il proprio voto, entro il 30 novembre, al link: https://www.fondoambiente.it/luoghi/scuola-allievi-agenti-polizia-di-stato-di-alessandria?ldc