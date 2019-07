Arrestato anziano, che nonostante l'età, continuava a rapinare banche a Rimini e Firenze.

Nel corso di una conferenza stampa tenutasi presso la Questura di Rimini nella mattinata di mercoledì, è stata divulgata la notizia di un arresto per rapina. Difatti, nonostante l'età, oramai da pensione, un 73enne è stato rintracciato dalla squadra Mobile della Questura di Rimini con l'accusa di essere l'autore della rapina ai danni della filiale della Bper di via Flaminia e di un colpo analogo messo a segno, lo scorso 28 marzo, ai danni della filiale Credem di Firenze. L'uomo, originario del napoletano, da diverso tempo si aggirava tra la Campania e la Romagna e gli inquirenti sospettano possa essere implicato anche in altri colpi, messi a segno con lo stesso modus operandi, avvenuti nel riminese. Secondo quanto emerso, lo scorso 28 marzo era entrato in azione nel capoluogo fiorentino dove insieme a un complice aveva fatto sparire 38mila euro più dollari e yen.

A Rimini, invece, utilizzando un travestimento aveva agito da solo riuscendo a farsi consegnare diverse decine di migliaia di euro. A tradire l'uomo è stato sia il travestimento che gli occhiali da vista, persi sul luogo del misfatto, che hanno permesso agli inquirenti di chiudere il cerchio intorno a lui. Il 73enne è stato fermato a Riccione, in un appartamento che condivide con una ragazza marocchina 30enne, all'interno del quale gli investigatori hanno trovato parte del travestimento utilizzato per il colpo alla Bper e 1350 euro in contanti ritenuti parte del bottino.

Secondo quanto emerso, inoltre, l'anziano era in stretto contatto con un 43enne, sempre napoletano, arrestato nei giorni scorsi dalla Polizia di Stato di Rimini. Il partenopeo, infatti, era finito in manette lo scorso 18 luglio in quanto implicato in un tentativo di rapina ai danni di un'albergatrice che era stata aggredita sotto casa dopo una notte trascorsa a giocare a Bingo.