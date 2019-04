Questura di Ravenna

La Polizia di Stato ha arrestato K.E., 30enne cittadino kosovaro, in esecuzione ad un provvedimento per la carcerazione emesso dall’Autorità Giudiziaria.

L’uomo è stato rintracciato e arrestato dagli agenti del Commissariato di Faenza nel primo pomeriggio di ieri, mentre si trovava nella propria abitazione sottoposto alla misura cautelare degli arresti domiciliari.

L’Ufficio Esecuzioni Penali della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Treviso, ha emesso nei confronti del 35enne, un provvedimento per la carcerazione in esecuzione alla sentenza emessa dallo stesso Tribunale, che lo ha condannato in via definitiva a tre anni e nove mesi di reclusione per una serie di reati, specialmente rapine, commesse in Veneto nel corso dell’anno 2018.

Nella medesima giornata i poliziotti hanno accompagnato K.E. in carcere a Ravenna, ove sconterà la pena.