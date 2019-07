Questura di Prato

Controlli notturni a Prato delle Volanti

Nella decorsa notte, alle ore 3.45, un equipaggio delle Volanti ha proceduto in via Toscana al controllo di un’auto che si aggirava in maniera sospetta nella zona industriale del Macrolotto Uno, identificando a bordo quattro giovani rom italiani, annoveranti precedenti di polizia anche per reati contro il patrimonio, rinvenendo all’interno del veicolo alcuni attrezzi, corrispondenti ad un cacciavite, una lunga chiave inglese ed una torcia elettrica che, per ora e luogo del controllo, apparivano verosimilmente destinati ad un uso illecito. Generalizzata la conducente dell’auto per una ventottenne pratese, la stessa è stata pertanto denunciata in stato di libertà per il reato di possesso ingiustificato di strumenti atti allo scasso, nonché amministrativamente sanzionata, ai sensi del Codice della Strada, per la mancanza dei documenti relativi alla guida del veicolo condotto.