Questura di Prato

Una Volante in centro città

Ieri mattina, alle ore 7.50, personale delle Volanti ha proceduto in viale Vittorio Veneto all’identificazione di un uomo sospetto il quale, generalizzato per un trentunenne lucano, pregiudicato per reati di varia natura, è stato denunciato in stato di libertà per il reato dell’inosservanza di foglio di via obbligatorio con divieto di far ritorno nel Comune di Prato per tre anni, provvedimento emesso a suo carico dal Questore di Prato il 10 giugno 2018.

L’attività di controllo in zona è proseguita per l’intera mattinata, venendo alle successive ore 12.00, identificata lungo il medesimo viale anche una ventiduenne pregiudicata fiorentina, anch’essa già destinataria di un foglio di via obbligatorio con divieto di far ritorno nel Comune di Prato per tre anni, emesso a suo carico il 13 ottobre 2018, la quale è stata pertanto anche lei deferita per il reato della sua inosservanza.