Questura di Prato

La Sezione di Polizia Stradale di Prato ha intensificato i controlli finalizzati al contrasto dell’uso improprio degli smartphone durante la guida, non solo per conversare ma anche per scrivere mail, scattare foto e messaggiare su WhatsApp.

I poliziotti pratesi, su imput del Compartimento Polstrada Toscana di Firenze, stanno già da tempo adottando una nuova strategia, che prevede l’impiego di personale in borghese ed auto civili, in modo da non farsi scorgere da quegli automobilisti abituati a tale incauto e pericoloso uso dei propri telefoni cellulari.

I risultati di questi servizi hanno permesso di sanzionare 43 persone, dapprima affiancate dalle auto della polizia, quindi fermate e compiutamente identificate poiché sorprese nel manifesto pericoloso uso degli smartphone. Per ciascuna di esse è scattata una multa di circa 300 euro, con decurtazione di 5 punti dalla patente, peraltro ritirata per quattro automobilisti, poiché risultati recidivi in questa violazione.

Complessivamente la Polstrada di Prato ha contestato 74 infrazioni e decurtato 267 punti, nel corso di tali servizi in borghese, che proseguiranno anche nei prossimi giorni, sempre con le medesime modalità operative.