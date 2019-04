Questura di Prato

Una Volante nel centro storico di Prato

Doveva essere nella sua abitazione di Pistoia in regime di detenzione domiciliare cui era sottoposto un pregiudicato pistoiese responsabile di vari reati tra cui rapina, ma gravitava in serata tra le vie del centro di Prato con un coltello a serramanico e stupefacente al seguito per uso personale.

Nella serata di mercoledì 24 aprile scorso, alle ore 21.30, personale delle Volanti, in seguito ad un controllo effettuato in viale V. Veneto nei confronti di un uomo che aveva assunto un comportamento sospetto al passaggio della pattuglia in servizio di prevenzione sul territorio, ha tratto in arresto un quarantatreenne italiano, in quanto responsabile del reato di evasione.

L’uomo, di origine fiorentina ma residente a Pistoia, il quale, da un controllo in banca dati risultava essere un pregiudicato attualmente sottoposto alla misura di detenzione domiciliare nel Comune pistoiese, non era in grado di giustificare la sua insolita presenza a Prato. Inoltre dalla perquisizione personale effettuata nei suoi confronti venivano rinvenuti un coltello a serramanico ed un involucro contenente pochi grammi di stupefacente del tipo cocaina che determinavano una ulteriore denuncia e segnalazione alla competente Autorità Amministrativa.

Accompagnato in Ufficio per i dovuti adempimenti veniva ivi trattenuto in stato di arresto a disposizione della competente Autorità Giudiziaria.