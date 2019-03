Questura di Prato

Una Volante nel centro storico di Prato

Ieri pomeriggio, alle ore 13.55, un equipaggio delle Volanti ha proceduto in piazza Sant’Agostino all’identificazione di un individuo sospetto in strada che, generalizzato per un cinquantenne pistoiese, pregiudicato per reati di varia natura, veniva denunciato in stato di libertà per il reato dell’inosservanza di foglio di via obbligatorio, emesso a suo carico dal Questore di Prato il 29 gennaio 2018.

Poco dopo, alle ore 16.15, altro personale delle Volanti, nel corso di attività di prevenzione effettuata stavolta in viale Vittorio Veneto, ha sottoposto al controllo uno straniero sospetto in strada che, invitato a declinare le proprie generalità ed a fornire un documento identificativo, rifiutava di ottemperare alle legittime richieste degli Agenti. Solo successivamente identificato per un trentenne gambiano richiedente lo status di rifugiato politico al momento in fase di riconoscimento, veniva condotto in Questura e denunciato in stato di libertà per il reato di rifiuto di fornire indicazioni a P.U. sulla propria identità personale.