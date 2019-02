Questura di Prato

Una Volante in centro città

Ieri pomeriggio, alle ore 16.00, un equipaggio delle Volanti ha proceduto in viale Vittorio Veneto all’identificazione di un nordafricano sospetto il quale, generalizzato per un quarantaduenne marocchino, in Italia s.f.d., risultava annoverare a proprio carico anche un provvedimento di espulsione dal T.N., emesso dal Questore di Torino il 20 maggio 2017. Trovato in possesso di sostanza stupefacente di tipo hashish per 3,66 grammi, sequestrata dagli Agenti, lo straniero è stato condotto in Questura dove veniva denunciato in stato di libertà per il reato di inosservanza di provvedimento di espulsione nonché segnalato amministrativamente alla locale Prefettura quale assuntore di droghe.