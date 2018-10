Questura di Prato

Una Volante nel centro storico di Prato

Nella mattinata di sabato scorso, alle ore 11.30, un equipaggio delle Volanti è stato inviato in via 16 Aprile per segnalazione di probabile tentativo di truffa del falso incidente stradale mediante finto danneggiamento dello specchietto retrovisore di una VW Golf di colore nero, condotta da un giovane italiano, verosimilmente rom, in danno di un commerciante di nazionalità greca, in quel momento nel Macrolotto pratese alla guida del suo furgone per effettuare acquisti in alcuni pronto moda della zona. Sul posto gli Operatori della Polizia di Stato riuscivano a rintracciare ancora nelle vicinanze l’autore del tentativo di truffa, fermato alla guida della sua Golf in via Traversa il Crocifisso, quindi identificato per un ventiduenne rom italiano, residente in provincia di Roma, pregiudicato per fatti specifici, il quale è stato trovato in possesso di documentazione comprovante l’appena avvenuto tentativo di truffa, come una fattura cartacea da 195 euro, già nella disponibilità dello stesso, dalla quale si evinceva l’entità dell’asserito danno rappresentato al commerciante greco dopo essergli passato accanto in auto in via Veneto ed aver simulato un forte colpo sulla carrozzeria della propria Golf.

In tale frangente, infatti, il ventiduenne, riuscito a far accostare il greco, aveva peraltro esibito lui proprio questa fattura cartacea attestante il valore dello specchietto, che il rom affermava essere stato danneggiato dal commerciante, invitando quest’ultimo a liquidare sul posto la somma, così evitando lunghe e complesse pratiche civili di risarcimento danni. Il greco invece, avveduto trattarsi di una truffa, ha telefonato a un suo conoscente cinese di Prato, richiedendo contestualmente l’invio di una Volante, cosa che determinava l’immediato allontanamento del giovane rom, poi rintracciato dagli Agenti in via Traversa il Crocifisso. Riconosciuto peraltro senza dubbio alcuno quale il protagonista della vicenda, sia dall’ellenico che da una parente con cui quest’ultimo di accompagnava, testimone dell’accaduto, il ventiduenne rom veniva pertanto denunciato in stato di libertà per il reato di tentata truffa.