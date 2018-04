Questura di Prato

Ieri pomeriggio, alle ore 18.00 circa, un equipaggio del Reparto Prevenzione Crimine di Firenze, nel corso di un Servizio Straordinario di controllo del territorio svolto in città, ha proceduto in viale Vittorio Veneto all’identificazione di un extracomunitario sospetto che era stato riconosciuto in strada da un connazionale come l’autore del furto con destrezza di un telefono cellulare, sottratto dallo zaino del secondo qualche giorno addietro, mentre scendeva da un autobus pubblico.

Gli Operatori della Polizia di Stato hanno provveduto a generalizzare tutti i protagonisti della vicenda, risultati essere la vittima del furto un ventottenne nigeriano, mentre il ladro del cellulare veniva identificato per un trentunenne nigeriano, straniero s.f.d. e irregolare sul T.N. che, in conclusione d’intervento, è stato denunciato in stato di libertà per i reati di furto aggravato dalla destrezza e mancata esibizione a P.U. di regolare titolo di soggiorno.