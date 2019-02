Questura di Prato

Controlli di prevenzione in centro

Ieri pomeriggio, alle ore 16.45, personale delle Volanti ha denunciato in stato di libertà un trentenne di origine leccese, lì residente, pregiudicato per reati specifici contro il patrimonio, responsabile del reato di porto abusivo di armi od oggetti atti ad offendere .

Il predetto è stato intercettato dagli Agenti in via V. Veneto mentre si aggirava con aria circospetta tra le vie del centro prendendo fugaci contatti con alcuni extracomunitari ivi gravitanti.