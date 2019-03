Questura di Potenza

Quattro persone, tre campani ed uno straniero di origine senegalese, sono state denunciate da personale del Posto di Polizia Ferroviaria di Potenza perché trovate in possesso di decine di confezioni di profumi e capi di abbigliamento contraffatti e/o falsi. Questo il risultato di un'attività di controllo finalizzata al contrasto del commercio di prodotti contraffatti e del traffico e spaccio di sostanze stupefacenti, attuata dal personale di Polizia nella zona della stazione F.S. di Potenza e nelle aree adiacenti, sabato 2 marzo, in occasione del mercato mensile cittadino e del previsto maggior transito di persone presso lo scalo ferroviario. Nel corso di detti servizi, il predetto personale si è avvalso dell'ausilio di unità cinofile della Polizia di Stato e della Squadra di Polizia Giudiziaria del Compartimento della Polizia Ferroviaria per la Puglia, la Basilicata ed il Molise. Una quinta persona, trovata in possesso di una modica quantità di hashish è stata segnalata alla competente autorità amministrativa. La merce contraffatta è stata sequestrata.