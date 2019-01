Questura di Potenza

Il Compartimento della Polizia Stradale per la Campania e la Basilicata ha decretato il calendario delle prove di esame per il conseguimento ed il rinnovo dell'attestato di abilitazione all'esercizio del servizio di scorta tecnica ai veicoli eccezionali ed ai trasporti in condizioni di eccezionalità per il corrente anno.

Nella sezione documenti, in alto a destra, si possono visionare i decreti e scaricare la seguente modulistica:

All. 2 - domanda di ammissione all'esame per il rilascio dell'attestato di abilitazione

All. 2bis - domanda di ammissione all'esame per il rinnovo dell'attestato di abilitazione

All. 3 - dichiarazione sostitutiva di certificazioni