I consigli della Polizia di Stato contro i furti in appartamento durante la presentazione del video "Dove sei in vacanza"

E’ stata inserita nella X edizione della manifestazione “Giornate del Cinema Lucano – Premio Internazionale Basilicata 2018”, che si sta svolgendo nella splendida Maratea, la presentazione dello spot di Gianni Ippoliti, realizzato nell’ambito della campagna estiva della Polizia di Stato sulla prevenzione dei furti in appartamento. Il corto dal titolo “Dove sei in vacanza” nato da un’idea del celebre conduttore televisivo e realizzato con la sua regia, mira a sensibilizzare i cittadini ad un uso accorto dei social network in relazione ai furti nelle case. Le abitazioni, infatti, restano spesso disabitate nei periodi di vacanza e la condivisione di foto e video in tempo reale potrebbe fornire informazioni a quei criminali pronti a violare le nostre abitazioni. Il Commissario Capo dott. Vitale Capone della Questura di Potenza, intervenuto in occasione della presentazione del video nella cittadina marateota, ha ribadito l’importanza che se proprio si vogliono condividere foto, video e dettagli di viaggio, bisogna farlo con le giuste tempistiche, in modo da evitare di dare informazioni fondamentali ai malintenzionati, per non incappare in “brutte sorprese” al proprio ritorno dalle vacanze.