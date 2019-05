Il Ministero dell’Interno ha elaborato la 6^ edizione dell’agenda scolastica “Il mio diario”, quale strumento per avvicinare i giovani studenti delle scuole primarie alla cultura della legalità, nella convinzione che sia fondamentale contribuire all’educazione, al rispetto delle regole e alla conoscenza dei valori della nostra Costituzione.

Il progetto, realizzato in collaborazione con il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, è destinato agli alunni delle classi 3^, future 4^degli istituti primari della Provincia di Pescara.

La Questura di Pescara è stata scelta insieme ad altre per questa edizione e, d’intesa con l’ufficio Scolastico Regionale per l’Abruzzo, è stata organizzata la giornata di presentazione del diario, fissata per domani, 8 maggio 2019, presso l’Istituto Comprensivo Scolastico di Città Sant’Angelo, Scuola Primaria “G. Verzella”, sita in Contrada Madonna della Pace, via Torre Liquerizia, con la prevista partecipazione di 5 classi della 3^ elementare, per un totale di circa 100 alunni che, per primi, riceveranno lo speciale diario scolastico da utilizzare l’anno prossimo.

L’evento che si svolgerà all’interno dell’Aula Magna ed avrà inizio alle ore 10.00, vedrà la partecipazione delle Autorità locali; la Questura, presente con i suoi rappresentanti, ha organizzato una lezione per i bambini sui temi della legalità.

Saranno altresì presenti gli Artificieri e le Unità Cinofile della Polizia di Stato con funzione di accoglienza ed illustrative delle rispettive specializzazioni.