Questura di Padova

Nel corso dell'intera nottata appena trascorsa, sono stati effettuati controlli di Polizia in tutta la zona del Portello caratterizzata dalla movida estiva. L'attività è stata svolta da agenti della Questura, supportati da pattuglie di rinforzo del Reparto Prevenzione Crimine del Veneto, da una Squadra del II Reparto Mobile di Padova e dalla Polizia Locale. Gli uomini dei Controlli Amministrativi della Questura insieme a quelli della Polizia Locale hanno appurato il rispetto dell'orario di interruzione della musica a mezzanotte da parte dei chioschi presenti e la prevista chiusura alle successive ore 2. Solo un locale posto nella zona è stato contravvenzionato per mancanza di idonei precursori necessari alla prova dell'alcolimetria dei clienti presenti, mentre in via Ognissanti un bar è stato contravvenzionato per non aver provveduto a rimuovere i tavoli e le sedie nel plateatico dopo l'orario di chiusura. Il cane antidroga della Polizia ha scovato 60 grammi di Marjuana nascosti lungo l'argine. Oltre 120 le persone identificate, per lo più studenti e residenti, un solo straniero tunisino è stato portato in Questura perché irregolare e posto a disposizione dell'ufficio Immigrazione.