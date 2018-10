Questura di Padova

Il Questore di Padova chiude per 45 giorni “L’EMPIRE’S” in via Fowst

Il Questore di Padova ha sospeso per 45 giorni la licenza a ”L’Empire’S”, il noto locale di nigeriani in via Fowst n.1.

Il provvedimento adottato ai sensi dell’art.100 del Testo Unico di Pubblica Sicurezza, il quarto emesso negli ultimi tre anni, trova fondamento nella circostanza che il locale rappresenta ormai da tempo un punto di ritrovo per spacciatori e pregiudicati, spesso anche violenti, la cui presenza crea gravi turbamenti per l’ordine e la sicurezza pubblica, con potenziali pericolose ripercussioni per gli abitanti dell’intero quartiere cittadino.

L’attuale sospensione è scattata dopo alcuni controlli di polizia effettuati di recente.

In particolare lo scorso 28 giugno gli agenti della Questura hanno espletato un controllo all’interno del locale identificando numerosi nigeriani pregiudicati per reati contro le persone, il patrimonio e lo spaccio di stupefacenti.

Successivamente, la sera del 19 ottobre le pattuglie della Sezione Volanti insieme alle unità del Reparto Prevenzione Crimine del Veneto hanno ripetuto il controllo, rintracciando all’interno il marito della titolare, di fatto gestore del locale ed identificando nuovamente numerosi individui pericolosi per la sicurezza. Nella circostanza, gli agenti hanno rinvenuto per terra all’interno del locale un involucro contenente 36 dosi di stupefacente pronte per lo spaccio con un peso complessivo di quasi 60 grammi.

Il locale era stato già sospeso per 15 giorni a novembre del 2015, all’epoca gestito dal coniuge dell’attuale titolare, dopo che nel corso di un controllo di polizia erano stati sequestrati 5 involucri di stupefacente pronti per il piccolo spaccio, rinvenuti all’interno del locale ed erano stati identificati numerosi pregiudicati .

Successivamente, il Questore di Padova dispose la chiusura temporanea del locale per 30 giorni, ad ottobre 2016 a seguito di una violenta rissa iniziata all’interno del locale e proseguita poi all’esterno, a cui parteciparono diverse decine di persone, due delle quali rimasero ferite per lesioni da taglio, presumibilmente con l’utilizzo di bottiglie di vetro rinvenute a terra dagli agenti intervenuti per sedare la rissa.

Altri 30 giorni di sospensione furono disposti dal Questore a maggio 2017, dopo una ulteriore violenta rissa, iniziata all’interno del locale e proseguita all’esterno, a cui parteciparono circa 70 persone, la maggior parte in fuga all’arrivo degli agenti, nel corso della quale rimasero feriti per lesioni da taglio e lacerocontuse nove stranieri, tutti pregiudicati per spaccio, identificati sul posto.

Quindi, la continua presenza accertata negli ultimi tre anni all’interno del locale di persone con precedenti di polizia e pregiudicati per reati contro la persona, il patrimonio e stupefacenti, nonché i diversi episodi di violenza e la diffusione di stupefacenti all’interno dell’esercizio pubblico hanno confermano che il locale continua a costituire una situazione di pericolo grave per la sicurezza pubblica del quartiere.

Da qui la decisione del Questore di Padova di sospendere la licenza al locale per 45 giorni a partire da oggi.