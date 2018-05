Pronta reazione della Polizia di Stato in via Cairoli.

Nel pomeriggio di ieri gli agenti della Squadra Volante della Questura di Padova hanno arrestato il 27enne nigeriano Osezua Charles, titolare di un permesso di soggiorno rilasciato per motivi umanitari dalla Questura di Massa Carrara, punto di riferimento dello spaccio tra via Bixio e via Cairoli.

Durante la perlustrazione dell’area, gli agenti hanno sorpreso lo straniero a spacciare in via Cairoli.

Il pusher, alla vista della pattuglia si è dato a precipitosa fuga, ma, nonostante il controllo di polizia non fosse agevole, gli operatori sono scesi dal mezzo, ponendosi al suo inseguimento a piedi e riuscendo a bloccarlo in via Bixio.

Il nigeriano è stato trovato in possesso di circa 10 grammi di Marijuana.

Lo straniero, punto di riferimento dello spaccio tra via Cairoli e via Bixio, era stato arrestato per lo stesso reato a novembre e a dicembre dello scorso anno. Al termine dell’ultima condanna era stato gravato dal provvedimento cautelare del divieto di dimora nel Veneto.

Caricato sul mezzo di servizio e portato in Questura, lo straniero è stato arrestato dai poliziotti e questa mattina, prima di essere condotto in Tribunale, è stato colpito dal provvedimento di divieto di ritorno nel comune di Padova emesso dal Questore Fassari .