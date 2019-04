Questura di Napoli

Gli agenti della Polizia di Stato del commissariato Frattamaggiore hanno arrestato A. T. di anni 24 di Castelvolturno CE.

Nella mattinata di martedì in seguito ad una mirata attività, i poliziotti in Frattamaggiore alla Via Cumana, dopo un breve inseguimento hanno bloccato e controllato un furgone Fiat Doblo, guidato dalla donna.

A nulla è servito il tentativo della 24enne di eludere il controllo di POLIZIA: infatti, subito è stata bloccata e dal controllo effettuato nella cabina retrostante del furgone, i poliziotti hanno rinvenuto e poi sequestravano un ingente quantitativo di T L E di varie marche che la donna, quale corriere, doveva consegnare.

I poliziotti hanno sequestrato un totale di kg 210,5 di TLE suddivisi in 11.400 pacchetti.

La donna è stata arrestata per “contrabbando di tabacchi” .

La 24enne è stata giudicata ieri presso il Tribunale di Napoli Nord, e per l' ingente quantitativo di TLE, l' A. G. giudicante emetteva sentenza di condanna della pena di anni due e mesi quattro di reclusione con multa in euro di 701.667,00 che la donna dovrà espiare agli arresti domiciliari.

Il veicolo Fiat Doblò utilizzato per la consegna del TLE è stato confiscato.