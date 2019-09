Nel tardo pomeriggio del 18 Settembre, la Polizia di Stato ha arrestato un cittadino marocchino per detenzione di sostanza stupefacente ai fini di spaccio in Via Ciceri Visconti angolo Tommei.

Gli agenti del Commissariato Monforte Vittoria della Questura di Milano, al fine di arginare fenomeni di criminalità diffusa nella zona cittadina di Molise - Calvairate, periferia est di Milano, hanno effettuato un servizio investigativo che ha portato all’arresto del cittadino marocchino di 19 anni, trovato in possesso di 1,90 kg di marijuana. I poliziotti, durante il controllo, hanno rinvenuto nello zaino dello straniero, che girava in zona nelle ore serali e notturne, un bilancino di precisione per la grammatura della sostanza stupefacente, 300 euro in contanti in banconote di piccolo taglio e materiale per confezionamento.