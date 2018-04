Questura di Milano

Questa mattina si è svolta a Milano la corsa podistica “MILANO CITY MARATHON 2018”, che ha avuto inizio alle ore 9:00 per la prova competitiva di Km 42.195 e alle ore 9:45 successive per la corsa podistica a staffetta, percorrendo molte vie del centro città nei diversi quartieri.

La gara ha avuto il seguente itinerario: partenza da Corso Venezia, Viale Città di Fiume, Piazza della Repubblica, Piazzale Principessa Clotilde, Viale Pasubio, Piazza XXV Aprile, Piazza San Gioachimo, Via Melchiorre Gioia, Piazza Duca D’Aosta, Via Vittor Pisani, Bastioni di Porta Venezia , Piazza Oberdan, Piazza del Tricolore, Via Senato, Piazza Cavour, Via Manzoni, Piazza Meda, Corso Matteotti, Corso Vittorio Emanuele II, Piazza Duomo, Piazza Cordusio, Via Broletto, Largo Cairoli, Foro Bonaparte, Piazzale Cadorna, Viale Alemagna, Viale Milton, Via Pagano, Largo V Alpini, Piazza Buonarroti, Via Washington, Piazza Piemonte, Piazza Amendola, Piazza Giulio Cesare, Viale Belisario, Viale Boezio, Largo Domodossola, Via Gattamelata, Via Collenoni, Viale Scarampo, Piazzale Kennedy, Piazzale Lotto, Viale Caprilli, Via Novara, Via Lampugnano, Via Omodeo, Via Cechov, Via Kant, Via B.Croce Viale Certosa, Corso Sempione, Via Canova, Piazza del Cannone(interno parco Sempione) Piazza Lega Lombarda, Bastioni di Porta Volta, Via Crispi, Bastioni di Porta Nuova, Via Città di Fiume , con arrivo in Corso Venezia in prossimità del Planetario.

Lungo il percorso e nelle vie adiacenti, il Questore di Milano Marcello Cardona ha predisposto servizi di vigilanza, ordine e sicurezza pubblica con circa 100 uomini e donne, con anche servizi preventivi che si sono aggiunti all’ordinaria attività di controllo del territorio.

Per coloro che hanno avuto accesso presso i Giardini Indro Montanelli, è stato costituito il “Village” dove è stato predisposto un servizio di filtraggio, in corrispondenza dei 4 varchi: Piazza Cavour angolo via Palestro, Piazza Cavour angolo via Manin, via Manin angolo via Moscova e via Manin angolo viale Città di Fiume, dotati ognuno di doppio portale metal detector . I partecipanti alla gara circa 17000 hanno avuto accesso ai predetti varchi a partire dalle ore 07:00 fino alle ore 09:30 con il solo sacchetto trasparente che hanno ricevuto in dotazione insieme al pettorale. Gli stessi ingressi sono stati poi utilizzati per l’ingresso del pubblico, che ha avuto accesso al parco anche dai tre varchi previsti sul lato di Corso Venezia e Bastioni di Porta Venezia sin dalle ore 08:00. Nell’ambito della corsa a staffetta sono state previste 3 zone cd “di cambio” : via Pagano, viale Caprilli e via Benedetto Croce. I varchi sono stati costantemente presidiati da personale della Polizia di Stato con l’Arma dei Carabinieri, la Guardia di Finanza, la Polizia Penitenziaria e gli addetti alla sicurezza degli organizzatori con controllo mediante metal detector; con l’ausilio , per quanto di competenza, della Polizia Locale e della Protezione Civile. E’ stata prevista la presenza di un presidio sanitario da parte della C.R.I. , nonché addetti antincendio. In via Palestro è stato allestito un posto di Comando Interforze composto da rappresentanti delle Forze dell’Ordine, dei Vigli del Fuoco, della Polizia Locale, del 118, della Protezione Civile Comunale e degli organizzatori dell’evento coordinati dal Dirigente della Polizia di Stato, Dott. Massimo Cataldi responsabile del servizio.

L’ATM ha provveduto a far saltare la fermata della metropolitana MM2 in corrispondenza di Via Palestro sin dall’inizio del servizio e sino alle 14:00 circa, collaborando altresì alla chiusura delle uscite. ATM ha disposto la deviazione delle linee di trasporto pubblico di superficie lungo il percorso

Gli agenti dell’Ufficio Prevenzione Generale della Questura con le Volanti, il personale della Sezione motociclisti e della Sezione Polbike, le pattuglie a Cavallo, gli equipaggi della Polmetro, le unità cinofile e quelle operative U.O.P.I. insieme alle A.P.I. hanno intensificato i controlli, in potenziamento all’ordinaria attività di prevenzione e controllo del territorio, unitamente alle volanti dei Commissariati e dagli equipaggi del Reparto Prevenzione Crimine Lombardia, in prossimità dei luoghi interessati dall’iniziativa.

Personale della Squadra Mobile, della Digos e della Polizia Scientifica ha vigilato sulle zone dove è stata registrata una maggiore affluenza di spettatori. Ad essi si sono uniti personale dell’Arma dei Carabinieri e della Polizia locale, le cui centrali operative hanno lavorato come sempre in stretto collegamento con l’U.P.G.S.P. della Questura, ed i militari dell’Esercito Italiano già presenti nelle vie cittadine.



La Polizia Stradale di Milano ha provveduto agli adempimenti di specifica competenza.