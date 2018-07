Nell'ambito dell'attività di controllo del territorio del Protocollo Penelope, disposta dal Questore di Milano Marcello Cardona con sistematici servizi finalizzati alla prevenzione e al contrasto dei fenomeni di criminalità la sera del 24 luglio in zona Lorenteggio e la sera del 26 in zona Porta Genova sono stati effettuati numerosi controlli da parte degli agenti dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico con gli equipaggi delle volanti e dei bikers e con unità cinofile antidroga e ippomontate, insieme al Reparto Prevenzione Crimine Lombardia ed ai poliziotti dei Commissariati competenti per territorio, alle squadre del III Reparto Mobile, agli operatori dell’Ufficio Immigrazione, della Squadra Mobile e della Divisione Anticrimine con l’ausilio del Settore annonaria della Polizia Locale.

Nel primo intervento del 24 luglio, in via Lorenteggio, via delle Forze Armate e via Broggini sono state identificate 157 persone e controllati 32 auto e 4 esercizi pubblici. Sono state elevate 4 sanzioni amministrative per euro 3.676 e comminate 3 sanzioni al Codice della Strada. Un cittadino controllato è stato arrestato per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. In totale sono stati sequestrati gr 56 cocaina, 33 gr hashish e 1.200 euro in contanti. Sono stati effettuati nel corso della serata 4 posti di controllo in via delle Forze Armate angolo via Saint Bon e in via Giambellino angolo Piazza Tirana.

Nel secondo intervento del 26 luglio, che si è svolto in Bande Nere, Gambara, De Angelis, via Caterina da Forlì, piazza Tripoli e all’interno del Parco Solari, sono state identificate 139 persone di cui 19 con precedenti a carico, controllati 47 veicoli e 2 esercizi commerciali.

A questi servizi del Protocollo Penelope si aggiungono il servizio svolto nel corso della mattinata del 26 luglio dal personale del Commissariato di PS Bonola nel territorio di competenza con 26 persone e 17 vetture controllate e 3 violazioni al Codice della Strada contestate.

Nel pomeriggio dello stesso giorno, il personale del Commissariato di PS Garibaldi Venezia ha effettuato un servizio in via V.Veneto e zone limotrofe con: 43 persone identificate, di cui 13 con precedenti a carico, 1 esercizio pubblico controllato e 4 posti di controllo effettuati con 21 veicoli esaminati.



Nella serata del 26, il personale del Commissariato di PS Villa San Giovanni ha controllato 40 persone di cui 18 con precedenti a carico e 5 esercizi commerciali su viale Padova.

Ieri mattina, gli agenti del Commissariato di PS Centro hanno svolto un servizio straordinario di controllo del territorio con 23 persone identificate delle quali 8 con precedenti a carico nella zona del Parco Sempione, 2 posti di controllo con 467 veicoli controllati con il Sistema Mercurio in via Paleocapa.

Ieri pomeriggio gli agenti del Commissariato di Cinisello Balsamo hanno compiuto un servizio di controllo del territorio con il Reparto Prevenzione Crimine Lombardia. Sono state identificate 61 persone di cui 14 con precedenti, controllati 40 veicoli ed è stata elevata una contestazione al Codice della Strada.

Ieri sera, i poliziotti del Commissariato di Monza hanno effettuato un servizio di controllo del territorio con: 24 persone identificate di cui 4 con precedenti a carico, 115 veicoli controllati con l’ausilio del Sistema Mercurio, un cittadino nigeriano di 23 anni arrestato per resistenza, violenza e lesioni a Pubblico Ufficiale ed indagato in stato di libertà per art. 73 comma 5 del DPR 309/90.

A cura dell’Ufficio Immigrazione della Questura di Milano, dal 24 luglio al 27 luglio, sono state rimpatriate 11 persone.