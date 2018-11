Questura di Milano

EICMA in programma presso la fiera di Milano dal 6 all’11 novembre 2018.

La Polizia di Stato partecipa alla 76^ Esposizione Internazionale Ciclo e Motociclo - EICMA in programma presso la fiera di Milano dal 6 all’11 novembre 2018. L’obiettivo è l’incontro e il dialogo con i tanti appassionati delle due ruote, poiché accanto al senso di libertà ed alle emozioni che la moto regala, ci sia la giusta attenzione ai comportamenti corretti da tenere sulla strada.

La Polizia di Stato é presente con uno Stand Polizia di Stato – Polizia Stradale (Padiglione 24 - Q81), in collaborazione con BMW Italia, per la campagna di informazione “c’è più sicurezza insieme” ove personale qualificato della Polstrada divulgherà informazioni sulla sicurezza stradale, presenterà le apparecchiature speciali in uso quali etilometro, precursore per stupefacenti, funzionamento tutor, tele laser ed altro. Inoltre sarà illustrato il funzionamento del sistema “Top Crash”, ultimo dispositivo in dotazione che consente il rilevamento satellitare degli incidenti stradali in dotazione alle Pattuglie.

Inoltre sarà presente un Corner Fiamme Oro, settore motociclismo, in cui si alterneremmo per un incontro con il pubblico i piloti delle 4 specialità: Velocità, Enduro, Trial e Motocross. Saranno presenti la neo Campionessa del Mondo Motocross Kiara Fontanesi, che ha raggiunto lo storico traguardo del 6° titolo mondiale, il neo Campione del Mondo Trial TR2 Matteo Grattarola, nonché i componenti del Dream Team Motocross delle Nazioni Michele Cervellin e Alessandro Lupino che insieme al pluriridato Antonio Cairoli si sono aggiudicati il secondo gradino del podio. Parteciperanno inoltre i Piloti dell’Enduro Oscar Balletti e Manuel Monni e della Velocità Michele Pirro e Federico Caricasulo. Tutti presenti oggi alla conferenza stampa di apertura.

Infine ogni giorno nostro personale qualificato terrà appositi incontri di approfondimento su specifiche tematiche di interesse per motociclisti, quali modifiche delle caratteristiche tecnico-costruttive dei motoveicoli, guida in stato di ebbrezza e sotto l’influsso di sostanze stupefacenti, velocità ed altro.

Contatti: segreteria tel. 02.32678413 – centralino tel. 02.326781

e mail:Compartimento.polstrada.mi@pecps.poliziadistato.it

Fiammeoromotociclismo@gmail.com