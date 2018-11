Nella scorsa settimana sequestrati 9 apparecchi tra cui 5 slot machine. Elevate sanzioni per oltre 200.000 euro

La settimana appena trascorsa non è sfuggita ai consueti ed intensi controlli delle Volanti della Questura di Messina che, da nord a sud, hanno operato con la collaborazione del Reparto Prevenzione Crimine Sicilia Orientale conformemente all’ormai noto progetto “Quartieri Sicuri”.

Viale Giostra, Villa Lina, Fondo Basile, S. Lucia Sopra Contesse, Villaggio Aldisio, Piazza della Repubblica, Piazza Cairoli, Villa Dante sono solo alcune delle zone monitorate dagli operatori di polizia.

5 le persone denunciate: una per riciclaggio di autovettura prontamente sottoposta a sequestro; un’altra per maltrattamenti in famiglia, lesioni personali e minacce ai danni della convivente; un’altra ancora per coltivazione di sostanze stupefacenti; una per danneggiamento; l’ultima, un posteggiatore abusivo, per inosservanza di DASPO urbano.

Eseguita altresì l’ordinanza cautelare di custodia in carcere per il reato di furto in abitazione contestato ad un personaggio già noto alle forze dell’ordine per fatti analoghi relativamente ai quali era già stato tratto in arresto dagli operatori delle Volanti.

Numerosi i verbali elevati per infrazioni al codice della strada così come altrettanto numerosi i controlli su persone e veicoli.

Specifici servizi volti al contrasto del gioco illegale sono, inoltre, stati effettuati, sempre nei giorni scorsi, dalla Squadra Mobile, presso sale scommesse e circoli sportivi cittadini.

In particolare, il sopralluogo effettuato presso uno di questi, presente nella zona sud, ha permesso di rilevare la presenza di 9 apparecchi, di cui 5 slot machine, perfettamente funzionanti, privi delle autorizzazioni previste dalla normativa vigente, dei codici identificativi e dei numeri seriali.

I poliziotti hanno proceduto al loro sequestro ed a quello delle somme di denaro rinvenute all’interno sanzionando altresì il titolare per la somma complessiva di oltre 200.000 euro.