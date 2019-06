Questura di Matera

L’8 e il 9 giugno inaugurerà i festeggiamenti patronali in onore di Maria SS. della Bruna con sfilata e concerto

La Fanfara a Cavallo della Polizia di Stato l’8 e il 9 giugno prossimi sarà a Matera, dove inaugurerà i festeggiamenti in onore della Patrona della Città Maria SS. della Bruna, grazie all’ospitalità del Comitato Organizzatore della Festa.

La Fanfara sfilerà per le vie del centro storico e sarà accompagnata da una rappresentanza in costume di 8 Cavalieri della Madonna della Bruna.

Il programma di sabato 8 giugno con inizio alle 19 prevede la sfilata a cavallo lungo il seguente percorso: Via Lanera – Via Lucana – Via Ridola – Piazzetta Pascoli – Via del Corso – Piazza San Francesco – Via del Corso – Piazza Vittorio Veneto e ritorno per Via Scotellaro – Via Lucana – Via Lanera. Durante le soste la Fanfara eseguirà alcuni brani musicali del suo repertorio.

Il clou della manifestazione è previsto per Domenica 9 giugno:

ore 19 - avvio della sfilata della Fanfara a Cavallo che procederà lungo il seguente percorso: Piazzale del Comune – Via La Malfa – rotatoria Via Aldo Moro – Piazza Matteotti – Via Don Minzoni – Via Lucana – Via XX Settembre – Piazza Vittorio Veneto;

ore 20 - Piazza Vittorio Veneto - concerto, alla presenza delle Autorità locali civili, militari e religiose.

Nella suggestiva cornice di Piazza Vittorio Veneto, la Fanfara a Cavallo della Polizia di Stato, diretta dal Maestro Silverio Mariani, offrirà alla comunità materana uno spettacolo sonoro e visivo straordinario, caratterizzato dalla fusione tra la musica, l’arte dei suoni e l’equitazione, quest’ultima tra le più antiche e nobili discipline.