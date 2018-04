Questura di Massa Carrara

Negli ultimi mesi, attesa la necessità di arginare il fenomeno dei furti in abitazione ed altri luoghi destinati a privata dimora a seguito dell’incremento di episodi delittuosi registratosi negli ultimi mesi dello scorso anno, il Commissariato di P.S. di Carrara, in stretta sinergia operativa con specialistiche pattuglie dei Reparti Prevenzione Crimine “Liguria” di Genova e “Toscana” di Firenze, ha disposto ed effettuato capillari servizi straordinari di controllo del territorio in ogni area cittadina, con particolare focus su zone residenziali, tra cui le frazioni di Nazzano, Fossone e Monteverde, volti a scongiurare l’ulteriore perpetrarsi di reati predatori, garantendo la incisiva e reale percezione di sicurezza della collettività.

La specifica attività operativa ha comportato l’impiego di complessivo di oltre 300 pattuglie automontate, impiegate in servizio continuativo di osservazione, perlustrazione e controllo dinamico di persone e autovetture in transito, unitamente a pattuglie in abiti civili, appiedate ed automontate, svolgenti precipue funzioni di polizia giudiziaria.

L’articolato, capillare dispositivo di controllo del territorio così delineato ha reso possibile l’identificazione di oltre un migliaio di individui, molti dei quali annoveranti specifici pregiudizi di polizia; sono stati, inoltre, sottoposti a vaglio preventivo e investigativo più di 1400 veicoli a motore, anche grazie all’apporto del “Sistema Mercurio”, piattaforma di ultima tecnologia in dotazione alla Polizia di Stato per l’implementazione dei servizi di controllo del territorio.

La meticolosità ed il rigore con cui i controlli veicolari sono stati eseguiti hanno condotto alla contestazione di numerosissime contravvenzioni al Codice della Strada, al deferimento di diversi utenti per guida in stato di ebbrezza, altrettanti per guida senza patente, con conseguente ritiro di un cospicuo numero di corrispondenti titoli di abilitazione e sequestro di autoveicoli, motoveicoli e ciclomotori.

I positivi e significativi riscontri a cui il personale di questo Commissariato, in collaborazione con specialistici reparti della Polizia di Stato, è addivenuto nel corso del trimestre appena trascorso hanno indubbiamente contribuito a produrre formale controllo sociale e corrispondente accrescimento del senso di sicurezza cittadina, fornendo tangibili, concrete risposte alle emergenti richieste di tutela provenienti dalla collettività. La descritta azione di mirato controllo del territorio ha, infatti, portato ad un significativo decremento di furti in abitazione nella misura del -75%, determinando significativi risultati di argine e oggettivo contrasto al lesivo e deprecabile fenomeno delittuoso.

Ovviamente, le intense attività di controllo del territorio proseguono con immutata determinazione esecutiva.