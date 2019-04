comunicato stampa del 24 aprile 2019

Intensificata da parte della Questura di Macerata l’attività di controllo del territorio in ambito provinciale in occasione delle prossime festività, così come disposto dal Questore Dott. Antonio PIGNATARO, sia con l’impiego di personale in uniforme che in borghese, per il controllo dei parchi pubblici delle aree maggiormente frequentate dalle persone in questo periodo di festa, con il duplice scopo di assicurare maggiore tranquillità ai cittadini e di prevenire i reati in genere, specie di quelli di natura predatoria e i reati connessi alo spaccio di sostanze stupefacenti.

Nell’ambito di tali controlli, estesi a tutte le fasce orarie, nella decorsa notte a Civitanova Marche gli agenti di una pattuglia procedevano al controllo di due giovani appiedati rispettivamente di 29 e 31 anni, entrambi residenti in provincia, entrambi pregiudicati, che camminavano con fare circospetto.

A seguito di un accurato controllo, uno dei due veniva trovato in possesso di una dose di cocaina, celata all’interno del suo portafoglio e verosimilmente detenuta dallo stesso per il suo uso personale. Nei suoi confronti si è proceduto alla segnalazione alla competente Prefettura, quale assuntore di sostanza stupefacente.