Questura di Macerata

comunicato stampa del 18 aprile 2019

A seguito di specifici servizi interforze disposti il 13 e 14 aprile 2019 volti alla prevenzione e repressione dello smercio di sostanze stupefacenti disposti dal Questore di Macerata, Dott. Antonio PIGNATARO (foto), si è proceduto alla sospensione della licenza del locale notturno “Donoma” per giorni trenta. I suindicati servizi, svolti a tutela delle giovani generazioni per evitare che finiscano nella spirale della Droga o che possano verificarsi gravi fatti come quelli di Corinaldo, permettevano di accertare vari reati e violazioni amministrative nonché una eccessiva presenza di persone all’interno.

Come già comunicato il giorno 14 aprile scorso, l’ attività svolta dalla Squadra Mobile e dal Commissariato di Pubblica Sicurezza di Civitanova Marche unitamente all’ Arma dei carabinieri, al Nucleo Ispettorato del Lavoro ed al personale della Guardia di finanza aveva consentito di accertare la presenza di numerosi avventori intenti a consumare sostanza stupefacente all’interno del locale. In particolare si era proceduto a contestare numerose violazioni amministrative per il consumo di sostanze stupefacenti nonché alla denuncia di un ragazzo che aveva nascosto tenendole in bocca tre dosi di cocaina per un peso complessivo di circa 2 grammi che, all’atto del controllo, aveva tentato di disfarsene. All’ atto dell’accesso in discoteca molte persone avevano cercato di disfarsi della droga, portandosi nei bagni o buttandola per terra, sostanza stupefacente poi rinvenuta e sequestrata grazie al fondamentale contributo di ben quattro unità cinofile della Polizia di Stato e della Guardia di Finanza.

Nella circostanza la Polizia Amministrativa unitamente alla Guardia di Finanza ed al nucleo ispettorato del lavoro, aveva poi proceduto ad operare un minuzioso controllo amministrativo a seguito del quale erano emerse varie anomalie e irregolarità fiscali tuttora in corso di accertamento. Inoltre, all’interno del locale era stato rilevato che la presenza degli avventori era di gran lunga superiore alla capienza consentita. Nel corso dei controlli era intervenuta altresi’ l’ambulanza per soccorrere svariate persone che versavano in grave stato di ubriachezza.

Per questi motivi, il Questore Dott. Antonio PIGNATARO ha inteso adottare nei confronti dei locale un provvedimento di sospensione della licenza del locale per la durata di trenta giorni a decorrere da oggi, data in cui il provvedimento è stato notificato ai titolari del locale.