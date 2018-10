Questura di Macerata

comunicato stampa del 27 ottobre 2018

Nel pomeriggio di ieri, sono stati effettuati da parte del Comm.to di P.S. di Civitanova Marche serrati servizi per la prevenzione e la repressione del traffico illecito di sostanze stupefacenti in città. Particolare attenzione è stata dedicata ai giardini pubblici e alle aree verdi ove è maggiore la concentrazione di giovani ma anche di famiglie e bambini. Nel corso di uno dei controlli effettuato all’interno dei giardini pubblici di via Cimabue, l’attenzione degli agenti veniva richiamata dalla presenza di quattro soggetti che alla vista della Polizia si muovevano in modo circospetto cercando di allontanarsi dal luogo. Gli stessi venivano fermati e sottoposti controllo. Nella circostanza due di questi, rispettivamente di 18 e 19 anni, venivano trovati in possesso di un involucro ciascuno, contenenti entrambi alcune dosi di hashish che venivano sottoposte a sequestro. I due sono stati segnalati ala competente Autorità quali assuntori di sostanza stupefacente.

Nel corso dei controlli sono state identificate 42 persone e sottoposti a controllo 24 veicoli.