Questura di Macerata

comunicato stampa del 5 ottobre 2018

Nell’ambito dei serrati servizi predisposti dal Questore Dr. Antonio Pignataro e finalizzati alla prevenzione e repressione dei reati legati allo spaccio di droga indirizzato in specie ai giovani civitanovesi, spesso anche minorenni, Agenti del Commissariato P.S. diretti dal Commissario Lorenzo Sabatucci, hanno individuato e denunciato alle competenti Procure, due soggetti. Alle ore 16.30 di ieri 5 ottobre, in via Matteotti di Civitanova Marche, nei pressi della Chiesa di Cristo Re (foto) nei pressi della parrocchia, luoghi notoriamente frequentati da soggetti per lo più giovani e giovanissimi, meta di ritrovo dei giovani della zona e da acquirenti di sostanze stupefacenti, in preminenza marijuana – hashish, personale appartenente all’Ufficio Controllo del Territorio del Commissariato P.S. nel corso di un servizio finalizzato al contrasto dello spaccio di stupefacenti, notava due ragazzi che si aggiravano con fare equivoco, in loco con atteggiamento sospetto muovendosi appiedati con fare circospetto; alla vista degli agenti mantenevano un atteggiamento nervoso ed agitato tanto da risultare ambiguo agli operanti che procedevano alla loro perquisizione ed identificazione, rinvenendo nella circostanza, un bilancino di precisione e sostanza stupefacente del tipo hashish pari a grammi 60. Trattasi di un giovane di anni 16, di origine indiana ed un altro di anni 19 M.A. residente in provincia.